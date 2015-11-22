Нужно сделать анимацию аналогичную примеру логотипу

АнимацияЗавершен6 заявок223 просмотра
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Нужно сделать анимацию аналогичную примеру логотипу   https://www.youtube.com/watch?v=pIV4Pqbov3I

или как тут https://www.youtube.com/watch?v=7TyeMFFQIuE или покажите свой аналогичные примеры пожелания как бы вы анимировали бы лого без примеров непредлогать!

аналогично сделать лого предоставлю исходники!

Можно взять из бесплатных https://www.google.md/#q=10+Intro+Template+

8 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
час назад
8 лет назад
$25
3 дня
Супер всё сделал как и договаривались огромное спасибо !
Всегда рад сотрудничать с Антоном, заказчик проверенный временем ) Спасибо!
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