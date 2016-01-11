Нужен аниматор для создания 2Д видеоролика

Фон будет белый, фигуры контурные, максимально простые. У меня есть сценарий, раскадровка, звуковой файл с начиткой сценария и подробное ТЗ.

От вас потребуется создать анимацию и наложить дополнительные звуковые эффекты и фоновую музыку.

Бюджет 3000р.