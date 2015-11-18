Сделать простую анимацию для видео

Добрый день, коллеги.

Нам нужно сделать несложную анимацию для видео, используя готовый пример из того, что мы вам предоставим. Нужно сделать только анимацию и отправить нам готовый видеофайл и исходники.

Вся информация в ТЗ. От вас нужны вопрос, советы, стоимость и сроки реализации. Мы будем выбирать, исходя из цены и портфолио.

Заранее спасибо