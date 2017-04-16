Создать анимацию движения машин в изометрии на FLASH

Фон будет белый, фигуры контурные, максимально простые. У меня есть сценарий, раскадровка, звуковой файл с начиткой сценария и подробное ТЗ. От вас потребуется создать анимацию и наложить дополнительные звуковые эффекты и фоновую музыку. Бюджет 3000р.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из исходных файлов сделать анимацию которая изображена на этом видео
Исходные ресурсы:
- Иллюстрация основной сцены в FULL HD качестве
- Ракурсы всех машин в виде набора PNG изображений
- Видео, наглядно показывающее движение всех машин
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