Создать анимацию движения машин в изометрии на FLASH

Добрый день, коллеги. Нам нужно сделать несложную анимацию для видео, используя готовый пример из того, что мы вам предоставим. Нужно сделать только анимацию и отправить нам готовый видеофайл и исходники. Вся информация в ТЗ. От вас нужны ...