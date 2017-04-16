Создать анимацию движения машин в изометрии на FLASH

АнимацияЗавершен9 заявок304 просмотра
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Необходимо из исходных файлов сделать анимацию которая изображена на этом видео 

Исходные ресурсы:

  • Иллюстрация основной сцены в FULL HD качестве
  • Ракурсы всех машин в виде набора PNG изображений
  • Видео, наглядно показывающее движение всех машин
8 лет назад
btpahce
Андрей 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SV-Group
Виталий 
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$150
14 дней
Виталий выполнил работу очень качественно. Движения машин получились очень реалистичными. Рекомендую!
Андрей высоко ценит качественный результат! Вдвойне приятно было с ним сотрудничать. Задание, оплата - всё идеально. Рекомендую как надежного, требовательного и порядочного заказчика.
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