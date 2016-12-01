Написать 5 статей по финансовой грамотности и разместить на joomla

КопирайтингЗавершен3 заявки158 просмотров
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Требуется написание 5 статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, заработку в интернете, и разместить их на сайте под системой управления CMS Joomla 2.5 и 3.6

Статьи должны быть уникальными, легко читаемыми. 

При размещении статьи к ней добавляется обработанная картинка, взятая с открытых интернет источников и отредактированная простейшим редактированием в фотошопе по образцу, который я вышлю исполнителю.

Статьи размещаются на сайте после моего одобрения.

По сути нужен копирайтинг и контент-менеджмент для сайта на Joomla.

Joomla
7 лет назад
afikus
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
7 лет назад
$20
5 дней
Лида работает качественно. Спасибо!
Все ок! Спасибо за сотрудничество.
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