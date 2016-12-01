Требуется написать подробное описание товаров со знанием металлорежущего инструмента, должен быть специалист с техническим образованием. Товаров много более 30000. Работа большая, выберем специалиста, который предложить оптимально цена/качество. Наш сайт https://фрезы-сверла.рф для ознакомлением с ассортиментом товаров.
Написать 5 статей по финансовой грамотности и разместить на joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание 5 статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, заработку в интернете, и разместить их на сайте под системой управления CMS Joomla 2.5 и 3.6
Статьи должны быть уникальными, легко читаемыми.
При размещении статьи к ней добавляется обработанная картинка, взятая с открытых интернет источников и отредактированная простейшим редактированием в фотошопе по образцу, который я вышлю исполнителю.
Статьи размещаются на сайте после моего одобрения.
По сути нужен копирайтинг и контент-менеджмент для сайта на Joomla.
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