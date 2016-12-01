Написать 5 статей по финансовой грамотности и разместить на joomla

Требуется написание 5 статей на тему личных финансов, финансовой грамотности, заработку в интернете, и разместить их на сайте под системой управления CMS Joomla 2.5 и 3.6

Статьи должны быть уникальными, легко читаемыми.

При размещении статьи к ней добавляется обработанная картинка, взятая с открытых интернет источников и отредактированная простейшим редактированием в фотошопе по образцу, который я вышлю исполнителю.

Статьи размещаются на сайте после моего одобрения.

По сути нужен копирайтинг и контент-менеджмент для сайта на Joomla.