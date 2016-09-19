Написать статью на английском языке

необходимо придумать и написать несколько небольших и недорогих отзывов о компании
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Я разрабатываю и продвигаю сайты с тематикой igaming, slots, betting,bingo, online casino и т.д. Нужно написать текст на английском языке на определенную тему на 400-500 слов. Оплата за текст будет произведена сразу ($1.5 за 1000 знаков б/п)
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