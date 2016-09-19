Написать статью на английском языке

$2
КопирайтингЗавершен3 заявки244 просмотра
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Я разрабатываю и продвигаю сайты с тематикой igaming, slots, betting,bingo, online casino и т.д. Нужно написать текст на английском языке на определенную тему на 400-500 слов. Оплата за текст будет произведена сразу ($1.5 за 1000 знаков б/п)

7 лет назад
IrenMi
33 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранные исполнители
brandulf
Ярослав 
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Arrow57
Алина 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Работа выполнена согласно требованиям
Хороший заказчик, четкая постановка ТЗ, коммуникабельность и требовательность. Рекомендую Ирину как положительного заказчика.
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