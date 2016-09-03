Текст для сайта на английском, производство химических продуктов.

КопирайтингЗакрыт5 заявок180 просмотров
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Необходимо написать несколько текстов:

5 небольших описаний химических продуктов и применение

(например: Sodium Laureth Sulfate, Imidazoline)

размер до 1000 зн.

3 текста более подробных о применении и качествах данных химических продуктов.

1500-2000 зн.

Список продуктов и общую информацию предоставлю (на англ.).

7 лет назад
nik0886
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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