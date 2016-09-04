Ищем специалиста требуются Описания товаров

ДО 3-5 СЕНТЯБРЯ нужно написать тексты к контенту в инстаграм для мужского тренинга(http://business-reset.ru) в офлайне на 3 дневный интенсив, либо 2 месячную программу: Переодичное, для начала, потом примерно раз в два дня несколько постов: 4 шт (около 3 ...