Дизайн меню на сайте

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок209 просмотров
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Здравствуйте! 

На сайте необходимо доработать меню http://dl2.joxi.net/drive/2016/09/02/0019/4004/1249188/88/dfb70dd019.jpg 

Как-то выделить. Необходим дизайн.

Бюджет, срок и кто сможет сделать.

7 лет назад
IrinaMikha
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад