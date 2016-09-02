Дизайн меню на сайте

Нужно создать дизайн главной страницы , на подобии этих сайтов: http://xn----8sbgfi4ajjg.xn--p1ai/ http://stroymir53.ru/ http://rus-bani.com/ http://sk-domostroi.ru/ Полное ТЗ, составляю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
На сайте необходимо доработать меню http://dl2.joxi.net/drive/2016/09/02/0019/4004/1249188/88/dfb70dd019.jpg
Как-то выделить. Необходим дизайн.
Бюджет, срок и кто сможет сделать.
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