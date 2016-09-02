Адаптивный дизайн сайта

Нужен макет для лэндинг страницы. Тематика: оптовая торговля, фармацевтика Лендинг небольшой - по размеру всего 650х550 px Содержания немного: 1 форма на 7 полей, заголовок и 2 параграфа текста. Макет будет вставляться на готовую страницу, поэтому ни хедера, ни ...