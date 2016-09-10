Дизайн строительного сайта (Главная и внутренняя) по прототипу

$30
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка218 просмотров
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Добрый вечер!

Необходим дизайн для строительного сайта (по готовому прототипу).

  • Главная: в стиле небольшого Landing Page, внутренняя: шапка, подвал + область контента.
  • Только статика без адаптива.
  • Только дизайн без верстки.
  • Сроки от 2-3 дня.
  • PSD на выходе.
Требования к макету:

  • Область контента 980px, а фон может быть 100% ширины (максимальная область 1920px).
  • Приложить шрифты, изображения, иконки к исходнику PSD
  • Каждый элемент на отдельном слое
  • Не использовать режимы наложения
  • Не использовать более 2 шрифтов
Ссылка на прототип: https://wireframe.cc/ldohKW
7 лет назад
fR33m3n
Денис 
31 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$30
2 дня
Сотрудничаю не в первый раз, качество исполнения на отличном уровне! Спасибо за выполненную работу!
Работаю с Денисом уже не в первый раз. Отличный заказчик, всегда на связи, оплачивает утвержденную работу моментально.
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