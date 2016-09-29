Создание нового дизайна сайта

Дизайн сайтовЗавершен30 заявок256 просмотров
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Необходимо сделать новый дизайн для сайта по готовому прототипу. Тематика сайта - работа в партнёрских программах авторов видео курсов. Сайт создан на CMS Maxsite.

Прошу указывать  цену и сроки выполнения задания.

7 лет назад
atoll1
Сергей 
60 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
mikenovo
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена качественно. Спасибо ему за кропотливую работу и выполнение её на высоком уровне. При необходимости Михаил мог переделать макет исходя из новых задумок так, чтобы это выглядело ещё лучше. Приятно иметь дело со специалистом такого уровня! Всегда на связи, что очень важно при решении вопросов.
Только положительные эмоции - замечательный человек, всем желаю таких надежных клиентов.)
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