Дизайн наших проектов (долгосрочно)

Мы консалтинговое агентство In-scale.ru в сфере маркетинга и ведём бурную деятельность в интернете, и нам нужен дизайнер с кем мы можем работать на постоянно основе.

То есть, нам нужен человек не в штат, а человек к которому мы будем постоянно обращаться за реализацией наших странных идей для себя и своих клиентов.

Из работ в основном лендинги и банера.

Как Вы понимаете, мы планируем работать долго и счастливо с Вами, а значит ожидаем что ценообразование в отношении нас будет нам настолько комфортное, чтобы мы всё что у нас есть отдавали без раздумывания.

Для заявки, скидывайты своё порфтолио лендингов. Либо пишите n1ket1 (скайп) или vk.com/nikita_zhestkov (ВК) и будем обсуждать всё детальнее, так как сейчас уже есть работа для Вас. Очень много работы.