Оформить информацию в виде инфографики.

http://eco-con.net/ У данного клиента два больших направления: Услуги по защите сел.хоз растений и продажа самих продуктов для защиты. 1) Хотят форму заявки с возможность приложить фото с болеющим растением, чтобы затем с фермером связались и могли сказать ...
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Добрый день. у меня есть задача. Оформить в виде инфографики кусок информации http://robo-med.com/intro/ этот http://prntscr.com/cd9cfo, в стиле сайта.
Бюджет 1300р, срок до завтра 13.00 по мск (05.09.2016)
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