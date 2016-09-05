Нужен Лендинг

Требуется разработка двух сайтов, по 3500 руб. каждый. Работы должны быть сделаны с учетом правил оптимизации для дальнейшей дружбы с поисковиками. Дизайн должен быть качественным, соответствовать профилю. Присылайте сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен качественный - современный лендинг
требуется - дизайн,верстка
тз кандидатам!
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