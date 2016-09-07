Редизайн 2 сайтов на WP

$105
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки207 просмотров
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Требуется разработка двух сайтов, по 3500 руб. каждый. 

Работы должны быть сделаны с учетом правил оптимизации для дальнейшей дружбы с поисковиками. 

Дизайн должен быть качественным, соответствовать профилю. 

Присылайте сроки

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
GBOXMEDIA
Влад 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$100
3 дня
Доволен сотрудничеством, буду обращаться еще!
Спасибо за работу! Отличный заказчик!
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