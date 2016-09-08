Требуется провести редизайн сайта благотворительного фонда www.chf-fund.spb.ru тематика сайта -помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Требуется разработать макет главной и одной внутренней страницы. Дизайн должен быть адаптивным. Требуется только дизайн без верстки и натяжки на CMS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо разработать Дизайн Страницы готового сайта Сайт Avex.com.ua Страница будет выполнена в форме лендинга. Задача сделать яркую интересную страницу захвата. в фирменных цветах , целевая аудитория - производственники изготавливающие рекламные носители, мебель ,
- Структура –в приложении
- Спецификация деятельности – продажа услуги фрезерной порезки
- Для какой цели
- Целевая аудитория :Мужчины , производственники изготавливающие рекламные носители, мебель , возраст от 25 до 50
- Визуализация
- В какой стилистике :
- По цвету : цветной не яркий с подложкой в форме фрезерного узора
- По количеству графики : стандартный
- По стилю : лендинг
- Какие элементы корпоративной символики будут присутствовать
- Нужна ли мобильная версия - да , то нужен ли адаптивный дизайн-да
- Похожие заказы
- $70Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта для мультимедийной программы. Задание включает разработку дизайна главной страницы сайта и 7 внутренних. Сайт должен производить впечатление современного профессионального продукта, быть выразительным, ярким, но при этом лаконичным. Требования к исполнителю: 1. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $50
Нужен дизайн лендинга по продаже мебели. Бюджет: 50$ Срок выполнения: 1 неделя Прикрепляйте примеры своих работ, желательно в такой же тематике. Детали будем обсуждать с кандидатами.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт7 лет назад
- $150
Добрый день. Необходимо сделать дизайн интернет-магазина (главная + 4-6 внутренних) Тематика: одежда, сумки и аксессуары. ТЗ есть, сроки не горят.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо: - дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании - дизайн страницы с учетом новых видов услуг - дизайн печатного пригласительного - дизайн электронной версии пригласительного От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо. И ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад