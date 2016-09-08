Дизайн лендинга

Необходимо: - дизайн баннера и слайдера на страницу по новой акции компании - дизайн страницы с учетом новых видов услуг - дизайн печатного пригласительного - дизайн электронной версии пригласительного От кандидата - портфолио и пожелания - что умеет делать хорошо. И ...