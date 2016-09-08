Дизайн Лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок316 просмотров
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необходимо разработать Дизайн Страницы готового сайта  Сайт Avex.com.ua Страница будет выполнена в форме лендинга. Задача сделать яркую интересную страницу захвата. в фирменных цветах , целевая аудитория - производственники изготавливающие рекламные носители, мебель , 

  • Структура –в приложении
  • Спецификация деятельности – продажа услуги фрезерной порезки
  • Для какой цели
  • Целевая аудитория :Мужчины ,  производственники изготавливающие рекламные носители, мебель , возраст от 25 до 50
  • Визуализация
  • В какой стилистике :
  • По цвету : цветной не яркий с подложкой в форме фрезерного узора
  • По количеству графики : стандартный
  • По стилю : лендинг
  • Какие элементы корпоративной символики будут  присутствовать
  • Нужна ли мобильная версия  -  да , то нужен ли адаптивный дизайн-да
Приложения 1
Дизайн лендинга
7 лет назад
yury27
Юрий 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад