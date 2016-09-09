Дизайн + верстка

Здравствуйте! Прошу внимательно прочитать задачу – все шаблонные заявки удаляются! Необходим качественный, современный, дизайн главной страницы сайта. Есть два прототипа, потому интересует стоимость за один и два варианта соответственно. Если дизайн понравится и пройдет через все круги ада, ...