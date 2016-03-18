andreybuhov

Обработать img Кол-во 23 штуки Размер ~ 200*244 Сделать под фон, немного поменять цветность, окантовку, т.е. что бы сочеталось с фоном Сделать все одного размера и формата Пример предоставляется Пишем ценник. Оплата предпочтительно ЯД