andreybuhov

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- Редактирование и Корректура46 заявокЗакрыт7 лет назад
На м э й л. 1 пользователь - 1 отзыв. Оплата в ЯД предпочтительна, в крайнем случае ВМ, предлагаем свои ценыКопирайтинг24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Обработать img Кол-во 23 штуки Размер ~ 200*244 Сделать под фон, немного поменять цветность, окантовку, т.е. что бы сочеталось с фоном Сделать все одного размера и формата Пример предоставляется Пишем ценник. Оплата предпочтительно ЯДОбработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дизайн + верстка + логотип с фавикон. Одна страница. Набросок прикрепил. Указываем портфолио, цену и сроки.Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Изменить надпись на логотипе + создать faviconЛоготипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать форму оплаты, нужен готовый код, пример прикрепленВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Перерисовать готовый рисунок, размер 1000*275Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Логотип 2. Небольшая шапка включает логотип, контакты, часть меню 3. Меню 4. Подвал 5. Внутренний шаблон для одной странице, в которой я самостоятельно могу вносить разную информацию для разных страниц Предоставлю макет. Предоставляйте портфолио. Называйте сроки и цену. Можно отдельно дизайнДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт8 лет назад