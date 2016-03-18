andreybuhov

Андрей Бухов andreybuhov

 
44 годаРоссия/Екатеринбург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
AArtV
Артем 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработка картинок
Хороший заказчик. отличная коммуникация. рекомендую.
Работа выполнена в срок. Работай доволен!
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