Проектирование ux/ui интерфейсов и верстка

Необходимо разработать дизайн сайта для обменника

Задачи

-Отрисовать Лэндинг 5-6 блоков + доп страницы

-Отрисовать Главную страницу личного кабинета+ доп страницы

-Сделать верстку отрисовок

Предназначения сайта

-Конвертация валюты (криптовалюта- мировая валюта)

-Вывод и депонирование ваших средств

-Денежные переводы

-Ознакомление с компанией

Тз и контент готов

Рассматриваться будут предложения только от компаний (с заключением договора)!

Предпочтение отдается компаниям с высоким уровнем выполненных работ, соблюдением договоренных сроков, большим опытом в проектировании ux/ui интерфейсов.

бюджет на проект не определен и будет составлен в соответствии с оценками ТЗ исполнителем.

нужен результат в виде: "дорого, но быстро и качественно"

от 1000$ и выше