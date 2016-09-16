alex535807

Алексей alex535807

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Написание сео текста по строительной тематике
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за работу,все сделано качественно.
Ответный отзыв
Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Требуется сделать дизайн сайта
WordPress
Отличный заказчик, с такими людьми приятно работать Своевременная оплата, четкая постановка задачи
Отличный дизайнер, сделал все красиво и как надо!
Ответный отзыв