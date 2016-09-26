Написание сео текста по строительной тематике

КопирайтингЗавершен22 заявки339 просмотров
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Нужен грамотный копирайтер для написания SEO текстов на строительную тематику (строительство домово и ремонт квартир) для сайта. Для начала надо будет около 5 текстов примерно 1500-2000 тыс символов на одну статью. 

Грамотность, читабельные и интересные тексты, четкое соблюдение сроков обязательно!

7 лет назад
alex535807
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$5
2 дня
Спасибо за работу,все сделано качественно.
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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