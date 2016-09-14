Тексты продающие рекламные услуги

Приветствую. Нужно оперативно (почти в онлайн режиме) писать описания товаров. Формат-даю ссылки на страницы товаров, возвращаете ссылки с описаниями. Описания частично есть от поставщика-нужно уникализировать, частично писать с 0. Технические характеристики есть. Товар сложный, в том смысле, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта рекламного агентства нужно написать (а некоторые переписать) СЕО-оптимизированные уникальные тексты.
Обязательно знание требований СЕО, обязательна читабельность!
Цена за 1000 зн.б.п. до 100 руб., но ищем дешевле (при этом тексты должны быть качественные)
Сроки не поджимают. Ориентируемся на качество и цены!
Нужны примеры работ для этой сферы или написание тестового текста - обсуждаемо.
Для оперативности пишите в скайп
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