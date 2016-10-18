Написать 3 текста для сайта (персональное задание для Надежды)

КопирайтингЗавершен8 заявок198 просмотров
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Есть сырые варианты малого объема на сайт магазина детской мебели. Хотелось бы представленные тексты переделать в читаемые, информативные, оптимизированные под ключевые слова.

Общий объем 2500-3000 символов. Низкочастотные ключевые слова можно подобрать самостоятельно. Тексты, примеры и ссылку на сайт пришлю в личку.

7 лет назад
inickname
Олег 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
2 дня
Все хорошо
Отличный заказчик! Все как обычно хорошо!
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