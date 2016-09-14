ОПЫТНЫЙ сотрудник для ведения новостного раздела интернет-магазин

Вакансию размещаю повторно, с учетом ошибок предыдущего размещения.

Большая просьба внимательно прочитать весть текст ниже.

Требуется ОПЫТНЫЙ сотрудник для ведения новостного раздела интернет-магазина китайских телефонов.

Обязанности - написание уникальных статей с картинками и ссылками, самостоятельное их размещение на сайте. Не менее 10 статей в месяц. Пишем не для поисковых машин, а для людей!

Заявок очень много, каждый "кулик хвалит свое болото", по этому понять кто же из вас ас, а кто любитель - сложно. По-этому провожу отбор на вакансию по тестовой статье. Оцениваю стиль написания, соответствие картинок тексту, общую компоновку статьи и установленные ссылки.

Нужно написать тестовую статью о Xiaomi Redmi Note 4 64Gb, разместить ее на любом ресурсе и предоставить на нее ссылку. Не забудьте о картинках и ссылках в статье!

- свои предыдущие работы к рассмотрению не предлагать!

- в ворде работу не принимаю, только размещенную в интернете!

Жду от Вас ссылок!