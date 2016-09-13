Есть 100 новостей, для которых нужно сделать рерайт. Уникальность текста (как с заголовком, так и без него) должна быть: - от 80% (~800 и более знаков) - от 75% (~700 знаков) - от 70% (~600 знаков) - от 65% (текст ...
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Ищу копирайтера. Желательно девушка 25 – 35 лет.
Обязателен опыт работы с информационными статьями, умение полностью раскрыть тему. Нужна интересная и полезная статья без воды на тему - "Что подарить на новый год 2017".
Желательно наличие примеров инфо статей в портфолио (к таковым не относятся – новостные, описание товаров и услуг)
Оплата 60 руб/1000 зн бп.
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