Ищу копирайтера. Желательно девушка 25 – 35 лет.

Обязателен опыт работы с информационными статьями, умение полностью раскрыть тему. Нужна интересная и полезная статья без воды на тему - "Что подарить на новый год 2017".

Желательно наличие примеров инфо статей в портфолио (к таковым не относятся – новостные, описание товаров и услуг)

Оплата 60 руб/1000 зн бп.