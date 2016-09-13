Ищу копирайтера

КопирайтингЗакрыт10 заявок307 просмотров
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Ищу копирайтера. Желательно девушка 25 – 35 лет.

Обязателен опыт работы с информационными статьями, умение полностью раскрыть тему. Нужна интересная и полезная статья без воды на тему - "Что подарить на новый год 2017". 

Желательно наличие примеров инфо статей в портфолио (к таковым не относятся – новостные, описание товаров и услуг) 

Оплата 60 руб/1000 зн бп.

7 лет назад
tsn27
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
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