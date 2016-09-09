Рерайт новостей 100 новостей

Есть 100 новостей, для которых нужно сделать рерайт.

Уникальность текста (как с заголовком, так и без него) должна быть:

- от 80% (~800 и более знаков)

- от 75% (~700 знаков)

- от 70% (~600 знаков)

- от 65% (текст до 500 знаков)

Проверка уникальности по сервису text.ru.

Цена 1000 збп – 50 рублей.

Новость также потребуется разместить на сайте, согласно подробной инструкции.