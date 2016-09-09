Рерайт новостей 100 новостей

КопирайтингЗакрыт27 заявок296 просмотров
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Есть 100 новостей, для которых нужно сделать рерайт.

Уникальность текста (как с заголовком, так и без него) должна быть:  

-  от 80% (~800 и более знаков)  

-  от 75% (~700 знаков)  

-  от 70%  (~600 знаков)  

-  от 65% (текст до 500 знаков)  

Проверка уникальности по сервису text.ru.    

Цена 1000 збп – 50 рублей.    

Новость также потребуется разместить на сайте, согласно подробной инструкции.

7 лет назад
tebevezem
Виталий 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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