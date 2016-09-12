100 статей на сайт о путешествиях

Статьи для сайта о путешествиях по 20 российских рублей за 1 к без пробелов. Уникальность от 90% по text.ru. Одна статья от 2,5-3 к. Оплата от 50 статей. Нужны вдохновляющие, мотивирующие на отдых и развитие тексты по ключам. 40% текста информационной смысловой нагрузки и 60% текста от себя вдохновляющих фраз, побуждающих на активный и интересный релакс. В день писать минимум 5 статей. Приветствуется скорость и при этом качество. Нужно написать 100 статей