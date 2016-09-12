100 статей на сайт о путешествиях

КопирайтингЗакрыт5 заявок345 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Статьи для сайта о путешествиях по 20 российских рублей за 1 к без пробелов.  Уникальность  от  90% по text.ru. Одна статья от 2,5-3 к. Оплата от 50 статей. Нужны вдохновляющие, мотивирующие на отдых и развитие тексты по ключам. 40% текста информационной смысловой нагрузки и 60%  текста от себя вдохновляющих фраз, побуждающих на активный и интересный релакс. В день писать минимум 5 статей. Приветствуется скорость и при этом качество. Нужно написать 100 статей

7 лет назад
asyalegova
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Рерайт Rules

    $5

    Здравствуйте.Требуется сделать рерайт готового текста, Правил пользования сайтом на Английском языке, что бы текст при проверке был уникальным. 967 слов. Оплата: Яндекс деньги.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переписать ответы-вопросы

    Есть урл [url=https://otvet.mail.ru/question/33764322]https://otvet.mail.ru/question/33764322[/url] нужно переписать сам вопрос и ответ к нему использую ключ. слова. Ответов может быть несколько. Но на выходе ответы должны быть более полезные и информативные чем у исходника. Так же нужно будет ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 21 SEO-статья для сайта

    Описание статей вложенным файлом. Статьи для сайта http://www.nevado.ru/ (для нового дизайна). Жду Ваших предложений по цене и срокам написания текстов. Объем каждой статьи 2500 - 3000 знаков. 2-3 подзаголовка: 1) О продукте, 2) Стоимость (общими словами) ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание бренд-кода, позиционирования и слога для Финансового стартапа

    Добрый день, Ищем талантливого маркетолога-копирайтера, который поможет нам создать бренд-код нашей компании. [b]Чем мы занимаемся[/b] Наша компания занимается микрокредитованием. Наши клиенты могут получить деньги на карту в течение 15 минут не выходя из дома. При этом не требуется ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно описать конструктивно что делает интернет-магазин и его тарифы.

    Идет разработка интернет-магазина для предложения и поиска определенных услуг. Те, кто предлагает услуги (исполнители), платят магазину за то, что магазин дает их контактные данные потенциальному заказчику. Оплата за предоставление контактных данных происходит согласно одному из тарифов ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад