Нужно описать конструктивно что делает интернет-магазин и его тарифы.

Идет разработка интернет-магазина для предложения и поиска определенных услуг.

Те, кто предлагает услуги (исполнители), платят магазину за то, что магазин дает их контактные данные потенциальному заказчику. Оплата за предоставление контактных данных происходит согласно одному из тарифов магазина, который выбирает исполнитель.

Нужно понять и описать конструктивно что делает интернет-магазин. Описать систему тарифов. Необходимо дать понять что к чему, чтобы исполнитель смог осознанно выбрать правильный тариф.

Техническое описание уже есть. Нужно из него сделать описание для чайников на странице выбора тарифов.

Нужен красивый и понятный язык, с помощью которого можно будет понятно разложить по полочкам систему тарифов.