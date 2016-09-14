Написание рекомендательных писем

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Необходимо подготовить несколько рекомендательных писем(около 50шт.), в виде шаблона. В данном письме клиент высказывают свою благодарность исполнителю за предоставленные услуги в определенной сфере
деятельности.
Особые требования:
- письмо должно быть составлено на украинском языке (Обязательно)
- в заявке разместить пример рекомендательного письма, согласно поставленной задаче (Желательно)
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