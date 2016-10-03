Заполнение сайта товаром

Необходимо прописать на карточках товарах метатеги и тайтлы. Есть Сем ядро. Товаров ~ 200 шт. Движок Битрикс. Дескрипшен – нужен уникальный текст короткий текст по товару. Кейворды – не нужно Тайтл – использовать наиболее выгодные ключи. Грамотно вписывающийся. Бюджет 30р за 1 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести на сайт интернет-магазина около 30 товарных позиций.
ТЗ прилагается.
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