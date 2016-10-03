Заполнение сайта товаром

КопирайтингЗавершен8 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо внести на сайт интернет-магазина около 30 товарных позиций. 

ТЗ прилагается.

7 лет назад
krameral
50 летЧерногория
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$35
30 дней
Ольга, в очередной раз Большое спасибо за сотрудничество! Все хорошо!
Александр, благодарю за интересный проект, приятное сотрудничество и Ваше терпение. Здорово, когда работа предполагает профессиональный рост и моральное удовлетворение. Надеюсь поработаем еще.
  • Похожие заказы

  • Заполнить Тайтлы и метатеги магазина

    $100

    Необходимо прописать на карточках товарах метатеги и тайтлы.  Есть Сем ядро.  Товаров ~ 200 шт.  Движок Битрикс.  Дескрипшен – нужен уникальный текст короткий текст по товару.  Кейворды – не нужно  Тайтл – использовать наиболее выгодные ключи. Грамотно вписывающийся.  Бюджет 30р за 1 ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить несколько инструкций для пользователей сайта

    Необходимо составить несколько инструкций для пользователей сайта  О чем инструкции - Сообщим дополнительно   И картинки и наполнение надо будет найти самостоятельно в сети интернет   На каждую 1-2 инструкцию понадобится часа.   Оплата почасовая – 80 рублей в час.  Также напишите удобный ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер для наполнения сайта финансовой тематики

    Нужен копирайтер на частичную занятость для наполнения и актуализации сайта банковской тематике. Сайт посвящен сбербанку. В нем полное руководство как пользоваться онлайн банкингом, какиеесть виды кредитов и процентов. По сути это FAQ по сбербанку для чайников. Будет ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать описание к магазинам

    На сайте есть удобный каталог, в котором размещены магазины. У некоторых описание есть, у других нет. Нужно написать и добавить его на сайт через админку.  Работа не сложная, текст строго уникальный, без копипаста. Для связи ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Составить резюме

    Кто умеет составлять именно классные резюме,  знает что можно писать, что нельзя. На чём сделать акцент, что припрятать.  и пр. Нужна ваша помощь! Стоимость ваших услуг указывайте в предложении.

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать статьи на туристическую тематику

    Необходимо написать  статьи-обзоры (туристическая тематика) достопримечательностей Украины (русский или украинский языки). Объем одной статьи 3-5 тыс символов. В приоритете долгосрочное сотрудничество. Выбор исполнителя будет производится после выполнения тестового задания. ТЗ будет оплачено, если вы будете ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужен копирайтер (рерайтер) тема - дом и хозяйство

    Здравствуйте друзья. Ищу хорошего и ответственного копирайтера для написания статей на тему домашнее хозяйство, сейчас есть заказы на тему хранения продуктов. Оплата 40-50 руб за 1000 знаков без пробелов. Статьи структурированные, информативные, есть несколько ключей по теме. Размер статьи ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рерайт коммерческих текстов для сайта женской одежды оптом

    Требуется копирайтер для рерайта коммерческих текстов для сайта женской одежды оптом оплата сдельная: 52,5 руб. за 100 слов (~800 печатных знаков с пробелами). В качестве теста напишите вступительный абзац для главной сайта (объем 70 слов), продающего ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад