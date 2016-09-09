Рерайт коммерческих текстов для сайта женской одежды оптом

Есть [url=http://www.itsaratov.ru]САЙТ[/url], на котором нужно разместить текста (детально !на каких страницах! будет выслано в ТЗ с ключевиками). Собственно вы можете ознакомиться с главной страницей, там короткие текста, их нужно будет переделать в красивые текста с ключевиками. Для сайта ...