Требуется написать текст письма 

КопирайтингЗакрыт8 заявок207 просмотров
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Добрый день, уважаемый фрилансер!

Необходимо написать текст для отправки письма с вложенной в него презентацией о компании. 

От тебя хотелось бы получить идею, концепцию письма, которое повышало лояльность к компании и способствовало получению договора. 

Письма отправляются только заинтересованным ЛПРам, которые попросили общую информацию о компании и потом только говорить о возможности встретиться с ними.

Пишите ваши идеи, стоимость и срок!

П/С Если сработаемся есть еще задание по написанию КП под 2 продукта.    

7 лет назад
Skybus
Илья 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва
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