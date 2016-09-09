Требуется написать текст письма 

Добрый день, уважаемый фрилансер!

Необходимо написать текст для отправки письма с вложенной в него презентацией о компании.

От тебя хотелось бы получить идею, концепцию письма, которое повышало лояльность к компании и способствовало получению договора.

Письма отправляются только заинтересованным ЛПРам, которые попросили общую информацию о компании и потом только говорить о возможности встретиться с ними.

Пишите ваши идеи, стоимость и срок!

П/С Если сработаемся есть еще задание по написанию КП под 2 продукта.