Аннотации для сказок

Для одно-страничного сайта компании, которая будет заниматься рекрутингом IT специалистов необходимо 2 абзаца текста на английском языке. Первый абзац будет о преимуществах сотрдуничества для IT компаний. Второй абзац будет о преимуществах сотрудничества для соискателей. Есть презентации других рекрутинговых компаний. Макет дизайна уже ...