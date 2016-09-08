Копирайтер на постоянной основе (автотема)

Здравствуйте ищу копирайт/рерайт+титле и метатеги на автотематику к категориям тюнинга сайт regiontehsnab.ru ищу человека с опытом, для начала нужно порядка 100К текстов пишите предложения интересует цена до 50 руб.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с увеличением количества заказов и увеличения штата требуются копирайтеры для работы на постоянной
основе, удаленно. Тематики коммерческие, в основном автомобильная тематика.
Требования:
-грамотность, знание норм русской речи, пунктуации и стилистики
-ответственность
-умение обрабатывать и быстро находить информацию
-необходимо выдавать как минимум 15к знаков уникального текста ежедневно
-место жительства значения не имеет
-опыт работы от 1 года
Условия
-работа по заранее составленным ТЗ
-работа под руководством редактора
-оплата по факту (по объему) стандартно 35р./1000 знаков и 40р./1000 знаков некоторые тексты
-постоянно быть на связи не надо (будет определено контрольное время), главное выдавать необходимые объемы к сроку
-оплата пока только webmoney
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