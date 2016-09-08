Копирайтер на постоянной основе (автотема)

КопирайтингЗакрыт14 заявок291 просмотр
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В связи с увеличением количества заказов и увеличения штата требуются копирайтеры для работы на постоянной

основе, удаленно. Тематики коммерческие, в основном автомобильная тематика.

Требования:

-грамотность, знание норм русской речи, пунктуации и стилистики

-ответственность

-умение обрабатывать и быстро находить информацию

-необходимо выдавать как минимум 15к знаков уникального текста ежедневно

-место жительства значения не имеет

-опыт работы от 1 года

Условия

-работа по заранее составленным ТЗ

-работа под руководством редактора

-оплата по факту (по объему) стандартно 35р./1000 знаков и 40р./1000 знаков некоторые тексты

-постоянно быть на связи не надо (будет определено контрольное время), главное выдавать необходимые объемы к сроку

-оплата пока только webmoney

7 лет назад
senutaka
Виталий 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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