Написать статью

Здравствуйте!

Мне нужно написать (переписать старую) статью. Статья про сферу красоты (бьюти).

Около 4 000 - 5 000 знаков. Прописать ключи в заголовках. Использовать маркированные и нумерованные списки. Должны быть как заголовки так и подзаголовки, чтоб соблюдалась иерархия. Статья должна быть структурированной.

Статья должна быть уникальной и грамотно написана (слова не должны быть исковерканы).