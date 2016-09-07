Написание статей для автосервиса

Добрый день! Нужно перевести контент этого сайта http://goo.gl/d9yMVj на украинский язык Баннеры на этих страничках http://goo.gl/kYM2TN и http://goo.gl/D7DNR4 не считайте Все остальное, нужно перевести: меню, текст в формах, в уведомлениях об отправке форм, текст на сайте Пишите, пожалуйста, ориентировочные ...