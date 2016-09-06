Тексты в разделы сайта

КопирайтингЗакрыт14 заявок253 просмотра
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Здравствуйте.

Надо написать 5 коротких текстов для разделов магазина. Тема - спортивное питание и аксессуары. Описания по 500 знаков. Полезные для покупателей и без воды.

Срок - до завтра.

Оставляйте цены и примеры работ.

7 лет назад
Zozulya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
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