Требуется рерайт статьи женской тематики

Есть проект по теме утепление пенополиуретаном. Требуется для раздела терминология (раздел где идет термин ипотом описание) найти термины соответствующие тематики. Потом я их утверждаю и составить уникальное описание для каждого термина, без воды, а именно конкретика. Пишите цену ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.
Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.
Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-45 рублей.
Требования:
1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.
2. Грамотность.
3. Ваши тексты должны быть читабельными, без "воды".
Присылайте свои заявки и расценки, пожалуйста.
- Похожие заказы
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть урл [url=https://otvet.mail.ru/question/33764322]https://otvet.mail.ru/question/33764322[/url]нужно переписать сам вопрос и ответ к нему использую ключ. слова. Ответов может быть несколько. Но на выходе ответы должны быть более полезные и информативные чем у исходника. Так же нужно будет иногда вставлять картинки. ...Завершен7 лет назад
Требуются статьи на сайт по продаже строительных материалов. Статья на главную страницу: объем около 4 тыс. збп. Девять статей на страницы категорий товаров: объем каждой около 2,5 тыс. збп. Итого порядка 25-28 тыс. збп. Уникальность 100% по text.ru. Оплата на ...Завершен7 лет назад
[b]Суть задачи:[/b] есть три белых книги: [list][*][url=https://drive.google.com/file/d/0BwBEQOZ7DEW-OFNUdWYwOVQxd05lLWh6RVUwazBDdjVvXzVN/view?usp=sharing]Everything You Need to Know About Long Tail Keyword[/url]s [*][url=https://drive.google.com/file/d/0BwBEQOZ7DEW-NWNoTlB5a0wwdUg4dWxXWTVnYTEtdEtRblRr/view?usp=sharing]Social Media Mistakes and How to Avoid Them[/url][*][url=https://drive.google.com/file/d/0BwBEQOZ7DEW-ajd3WTYyVGpiek8zLXFHbVJ5Y1ZETVRiaktn/view?usp=sharing]How to use WordPress for e-commerce?[/url][/list] Для них нужно [url=http://www.templatemonster.com/blog/free-ebook-seo-foundations-for-small-business-owners/]в таком формате[/url] сделать описания. [b]Оплата:[/b] сумма договорная, оплата по ...Завершен7 лет назад
Нужно описать красивый кейс от лица бизнеса - провайдера о реалиях бизнес будней. Технический кейс предоставлю (описание самого процесса), нужно красиво его преобразовать в некую историю. Что мол вот столкнулись с проблемой, а потом вот ...Завершен7 лет назад
Автор на постоянку для написания статей на мужском сайте. Темы касаются урологии, сексологии, потенции, интимных отношений, психологии отношений между мужчиной и женщиной. Требования Писать от 4000 символов без пробелов в день. Уникальность текстов не ниже 90% Желательно (не обязательно): [list][*]базовые ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте уважаемые копирайтеры. Если вам надоело тратить время на поиски новых заказов и хочется хоть какой-то стабильности, тогда вас возможно заинтересует мое предложение. На долгосрочную работу требуются копирайтеры, которые бы писали статьи по водонагревателям (бойлерам) и ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, необходимо отрерайтить приблизительно 10.000 знаков, чтобы на исходе получился 90-100% уник.текст. Сроки сегодня вечер. Цена 30руб - 1000збп. Буду рада сотрудничеству.Копирайтинг6 заявокЗакрыт7 лет назад
Всем привет необходимо будет написать 5-15 статей для сайта (для ЛЮДЕЙ) статьи на темы: [list][*]регистрация в гостехнадзоре [*]пропуск на грузовой транспорт [*]восстановление номерных знаков спб [*]постановка квадроцикла на учет [/list] и т.д. (полный список исполнителю) пишем для сайта, в таком же стиле: http://szreg.ru статьи ...Завершен7 лет назад