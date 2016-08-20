russianbear32

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи (некоторые источники уже указаны). Объем 7-10000 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. ТЗ в приложении. Если есть вопросы, спрашивайте. Спасибо
- Рерайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника. Объем 7-9 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. Правила работы в редстандартах - по которому работаем - ознакомиться обязательно! Вот ссылка на редстандарты - https://docs.google.com/document/d/1WuB3bxn2d2M7VF4r57rEqOuU6cinV9ESZNbQiRAvdV8/edit В заявке ...Рерайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника. Объем 7-9 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. Правила работы в редстандартах - https://docs.google.com/document/d/1WuB3bxn2d2M7VF4r57rEqOuU6cinV9ESZNbQiRAvdV8/editТЗ по которому работаем - см. приложение.В заявке напишите, как вас ...Рерайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Не рассматриваю команды авторов. Я хочу работать с человеком, который пишет сам. Норма статей в месяц 15-20. Плачу по 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заказы будут ...Рерайтинг27 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Не рассматриваю команды авторов. Я хочу работать с человеком, который пишет сам. Норма статей в месяц 15-20. Плачу по 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заказы ...Рерайтинг17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...Рерайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей.Требования:1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.2. Грамотность.3. Ваши тексты должны быть читабельными, без ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Нужен онлайн калькулятор калорий на сайт в виде скрипта или плагина. Пример калькулятора я привожу в файлах. [b]Калькулятор должен без проблем встраиваться в статью[/b]. Также нужно, чтобы я мог добавлять значения сам. Масса продуктов за основу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-45 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей.Требования:1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.2. Грамотность.3. Ваши тексты должны быть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника . Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен7 лет назад