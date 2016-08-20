russianbear32

Александр - очень грамотный заказчик. Его ТЗ всегда конкретные и адекватные. Оплачивает работу вовремя, без проволочек. А ещё он очень вежливый и приятный собеседник. В общем, работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую его всем: как начинающим, так и фрилансерам с опытом.