russianbear32

Александр russianbear32

 
39 летРоссия/Елец
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи (некоторые источники уже указаны).  Объем 7-10000 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. ТЗ в приложении. Если есть вопросы, спрашивайте. Спасибо

    Рерайтинг2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника.  Объем 7-9 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. Правила работы в редстандартах - по которому работаем - ознакомиться обязательно! Вот ссылка на редстандарты - https://docs.google.com/document/d/1WuB3bxn2d2M7VF4r57rEqOuU6cinV9ESZNbQiRAvdV8/edit В заявке ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника.  Объем 7-9 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 50 рублей. Правила работы в редстандартах - https://docs.google.com/document/d/1WuB3bxn2d2M7VF4r57rEqOuU6cinV9ESZNbQiRAvdV8/editТЗ по которому работаем - см. приложение.В заявке напишите, как вас ...

    Рерайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется автор на статьи по женской тематике (красота)

    Здравствуйте.  Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Не рассматриваю команды авторов. Я хочу работать с человеком, который пишет сам.  Норма статей в месяц 15-20. Плачу по 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заказы будут ...

    Рерайтинг27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется автор на статьи по йоге и лечебной гимнастике

    Здравствуйте. Ищу человека в штат, чтобы писал для меня. Не рассматриваю команды авторов. Я хочу работать с человеком, который пишет сам.  Норма статей в месяц 15-20. Плачу по 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. Заказы ...

    Рерайтинг17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи (тема "йога", "оздоровительная гимнастика")

    $5

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника .   Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...

    Рерайтинг19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи (тема "йога", "оздоровительная гимнастика")

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника .  Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. 40 рублей.Требования:1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.2. Грамотность.3. Ваши тексты должны быть читабельными, без ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Калькулятор калорий на сайт

    Здравствуйте. Нужен онлайн калькулятор калорий на сайт в виде скрипта или плагина.  Пример калькулятора я привожу в файлах.  [b]Калькулятор должен без проблем встраиваться в статью[/b]. Также нужно, чтобы я мог добавлять значения сам.  Масса продуктов за основу ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.  Требуется сделать рерайт статьи без источника .  Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-45 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.  Требуется сделать рерайт статьи без источника .  Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры. Требуется сделать рерайт статьи без источника .  Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов.Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей.Требования:1. Большое желание работать, выполнение работы в срок.2. Грамотность.3. Ваши тексты должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется рерайт статьи женской тематики

    Здравствуйте, уважаемые копирайтеры.  Требуется сделать рерайт статьи без источника .  Объем 5-7 тыс. знаков без пробелов. Стоимость за 1000 зн.без проб. не больше 40-50 рублей. Требования: 1. Большое желание работать, выполнение работы в срок. 2. Грамотность. 3. Ваши тексты должны быть ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Satori13
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт статьи (тема "йога", "оздоровительная гимнастика")
Александр - очень грамотный заказчик. Его ТЗ всегда конкретные и адекватные. Оплачивает работу вовремя, без проволочек. А ещё он очень вежливый и приятный собеседник. В общем, работать с ним одно удовольствие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую его всем: как начинающим, так и фрилансерам с опытом.
С Екатериной очень приятно работать. Задачу выполняет на очень высоком уровне, а главное в короткие сроки и в соответствии с ТЗ. Тексты получаются очень легкими для чтения, креативными. Рекомендую всем к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Veronikaurist
Вероника 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт статьи женской тематики
У Александра разумное и внятно написанное ТЗ,адекватные сроки. Оперативно отвечает на вопросы. Рада буду сотрудничать еще!
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Работа выполнена по ТЗ. Тест был написан без воды, все по делу. Рекомендую Веронику.
Ответный отзыв
natali1977100
Наталья 
46 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт статьи женской тематики
Интересная тема, быстрая оплата. Спасибо заказчику за лояльное отношение.
Рекомендую исполнителя.
Ответный отзыв
Blagaja
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт статьи женской тематики
Интересные заказы, быстрая проверка и терпеливое отношение. Работать с таким заказчиком - одно удовольствие.
Исполнитель очень быстро ответил на некоторые пожелания и все исправил за несколько часов. Рекомендую.
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Blagaja
46 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Требуется рерайт статьи женской тематики
Задание было составлено четко и понятно, поэтому работать было несложно. Приятно иметь дело с такими заказчиками.
Сделано быстро, качественно и в полном соответствии с ТЗ
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