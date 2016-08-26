Veronikaurist

Вероника Veronikaurist

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
юрист

Добрый день!

Приму заказы по следующим направлениям в сфере юриспруденции:

-подача исковых заявлений в мировой суд, суды общей юрисдикции

- подача жалоб в Федеральную антимонопольную службу 

- составление претензий по качеству товара, оказанной услуги

Составлю грамотные и разноплановые отзывы.

Напишу интересные, грамотные и читабельные статьи.

Отзывы заказчиков

russianbear32
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Требуется рерайт статьи женской тематики
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Работа выполнена по ТЗ. Тест был написан без воды, все по делу. Рекомендую Веронику.
У Александра разумное и внятно написанное ТЗ,адекватные сроки. Оперативно отвечает на вопросы. Рада буду сотрудничать еще!
Ответный отзыв
RUSTEPLO
Сергей 
51 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Написание текста
Прекрасный исполнитель, сделал все что нужно и даже больше, подсказал, как будет удобнее, все в срок и по ТЗ
Сергей отличный заказчик. Постановка задачи на 5+, оплата молниеносная. Готова сотрудничать с ним еще. Рекомендую.
Ответный отзыв
vicka2707
Виктория 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Постинг (написание и размещение отзывов)
Рекомендую исполнителя, как ответственного и вежливого. Задание выполнено в срок, нареканий нет.
грамотно поставленная задача, помощь в выполнении, оперативность в решении вопросов, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми, как Виктория! Рекомендую!
Ответный отзыв
soda13
Дарья 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Копирайт отзывов (минимум 50 шт)
Ответственно подошла к работе, сроки соблюла. Результатом я полностью довольна. Буду сотрудничать еще.
Четкая,грамотно составленная инструкция,оплата поступила даже раньше,чем я ожидала.с удовольствием поработаю с Дарьей еще!
Ответный отзыв
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от 1 часа
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$3/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга