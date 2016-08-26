юрист
Добрый день!
Приму заказы по следующим направлениям в сфере юриспруденции:
-подача исковых заявлений в мировой суд, суды общей юрисдикции
- подача жалоб в Федеральную антимонопольную службу
- составление претензий по качеству товара, оказанной услуги
Составлю грамотные и разноплановые отзывы.
Напишу интересные, грамотные и читабельные статьи.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель. Всегда на связи. Работа выполнена по ТЗ. Тест был написан без воды, все по делу. Рекомендую Веронику.
Ответный отзыв
У Александра разумное и внятно написанное ТЗ,адекватные сроки. Оперативно отвечает на вопросы. Рада буду сотрудничать еще!
$1
10 баллов
9 лет назад
Прекрасный исполнитель, сделал все что нужно и даже больше, подсказал, как будет удобнее, все в срок и по ТЗ
Ответный отзыв
Сергей отличный заказчик. Постановка задачи на 5+, оплата молниеносная. Готова сотрудничать с ним еще. Рекомендую.
$1
10 баллов
9 лет назад
Рекомендую исполнителя, как ответственного и вежливого. Задание выполнено в срок, нареканий нет.
Ответный отзыв
грамотно поставленная задача, помощь в выполнении, оперативность в решении вопросов, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми, как Виктория! Рекомендую!
$15
10 баллов
9 лет назад
Ответственно подошла к работе, сроки соблюла. Результатом я полностью довольна. Буду сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Четкая,грамотно составленная инструкция,оплата поступила даже раньше,чем я ожидала.с удовольствием поработаю с Дарьей еще!
Копирайтинг
4 отзыва
$1/час
от 1 часа
нет рейтинга
Юридические услуги
нет отзывов
$3/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга