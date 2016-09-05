Написание текста

Добрый день! Задание будет интересно тем, кто любит путешествовать самостоятельно! Наш сайт [url=http://www.kudaby.ru/]http://www.kudaby.ru[/url] будет переделываться, и будет состоять как мы их называем из твитов, примеры во вложении.Суть твитов в том, что как будто их пишут реальные пользователи, которые ...
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