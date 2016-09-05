Написание текста

КопирайтингЗавершен1 заявка128 просмотров
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7 лет назад
RUSTEPLO
Сергей 
50 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Veronikaurist
Вероника 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Прекрасный исполнитель, сделал все что нужно и даже больше, подсказал, как будет удобнее, все в срок и по ТЗ
Сергей отличный заказчик. Постановка задачи на 5+, оплата молниеносная. Готова сотрудничать с ним еще. Рекомендую.
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