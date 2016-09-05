Требуется копирайтер для написания 3-х статей (таможенная и околотаможенная тематика). Знание основных правил русского языка. Знание тематики и (или) желание в ней разобраться. Нужно иметь хотя бы базовые представления о перевозочном процессе. Вместе с откликами ...
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Здравствуйте! Нужно сегодня сделать копирайт+рерайт статей про визы.
Статей будет 2-4 шт.
Прошу в первую очередь откликаться тех, кто уже писал про визы или путешествия.
Указывайте стоимость за 1000 знаков без пробелов.
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