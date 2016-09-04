Нужно написать 10 рецептов на английском языке

Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков на английском языке.

Требования к исполнителю:

- Отличное знание английского языка

- Наличие качественной фотоаппаратуры

- Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)

- Крайне желательно:

- – Проживание в англоговорящей стране

- – Наличие аккаунта на английском языке в одной из популярных соц. сетей (кроме vk, ok)

- – Если Вы имеете на англ. языке собственный сайт со своими рецептами или youtube канал, Вы будете одобрены с вероятностью 99,9% (нужно будет подтвердить)

Требования к контенту и уникальности: на английском языке, без ошибок, уникальность >70%, без внешних ссылок, объем 1000-3000.

Порядок работы:

1. Регистрируетесь на сайте cbrecipe[точка]com, заполняете аккаунт, ставите аватарку.

2. Выбираете тему, готовите блюдо по теме, делаете фото этапов и готового блюда, наслаждаетесь приготовленным с родными и близкими;)

3. Жмете "Submit Recipe" заполняете необходимые данные в соответствующих полях, используете 3 или более СВОИХ фото.

4. В конце жмете "Submit Recipe" и Ваш рецепт поступает на модерацию.

5. После модерации оплачиваю, webmoney.

Условия рассмотрения заявки:

- В заявке обязательно укажите Ваш уровень английского, как часто его используете, где проживаете.

- Если есть, укажите:

- – ссылку на Ваш аккаунт на английском языке в любой соц. сети (кроме vk, ok)

- – ссылку на Ваш англоязычный сайт на кулинарную тему или канал в ютубе.