Нужно написать 10 рецептов на английском языке

КопирайтингЗакрыт2 заявки215 просмотров
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Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков  на английском языке.  

Требования к исполнителю:  

- Отличное знание английского языка  

- Наличие качественной фотоаппаратуры  

- Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)  

- Крайне желательно:  

- – Проживание в англоговорящей стране  

- – Наличие аккаунта на английском языке в одной из популярных соц. сетей (кроме vk, ok)  

- – Если Вы имеете на англ. языке собственный сайт со своими рецептами или youtube канал, Вы будете одобрены с вероятностью 99,9% (нужно будет подтвердить)  

Требования к контенту и уникальности: на английском языке, без ошибок, уникальность >70%, без внешних ссылок, объем 1000-3000.  

Порядок работы:  

1. Регистрируетесь на сайте cbrecipe[точка]com, заполняете аккаунт, ставите аватарку.  

2. Выбираете тему, готовите блюдо по теме, делаете фото этапов и готового блюда, наслаждаетесь приготовленным с родными и близкими;)   

3. Жмете "Submit Recipe" заполняете необходимые данные в соответствующих полях, используете 3 или более СВОИХ фото.  

4. В конце жмете "Submit Recipe" и Ваш рецепт поступает на модерацию.  

5. После модерации оплачиваю, webmoney.  

Условия рассмотрения заявки:   

- В заявке обязательно укажите Ваш уровень английского, как часто его используете, где проживаете.  

- Если есть, укажите:  

- – ссылку на Ваш аккаунт на английском языке в любой соц. сети (кроме vk, ok)  

- – ссылку на Ваш англоязычный сайт на кулинарную тему или канал в ютубе.

7 лет назад
rinatab
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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