Нужно написать 10 рецептов на английском языке

Требуется написать подробное описание товаров со знанием металлорежущего инструмента, должен быть специалист с техническим образованием. Товаров много более 30000. Работа большая, выберем специалиста, который предложить оптимально цена/качество. Наш сайт https://фрезы-сверла.рф для ознакомлением с ассортиментом товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков на английском языке.
Требования к исполнителю:
- Отличное знание английского языка
- Наличие качественной фотоаппаратуры
- Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)
- Крайне желательно:
- – Проживание в англоговорящей стране
- – Наличие аккаунта на английском языке в одной из популярных соц. сетей (кроме vk, ok)
- – Если Вы имеете на англ. языке собственный сайт со своими рецептами или youtube канал, Вы будете одобрены с вероятностью 99,9% (нужно будет подтвердить)
Требования к контенту и уникальности: на английском языке, без ошибок, уникальность >70%, без внешних ссылок, объем 1000-3000.
Порядок работы:
1. Регистрируетесь на сайте cbrecipe[точка]com, заполняете аккаунт, ставите аватарку.
2. Выбираете тему, готовите блюдо по теме, делаете фото этапов и готового блюда, наслаждаетесь приготовленным с родными и близкими;)
3. Жмете "Submit Recipe" заполняете необходимые данные в соответствующих полях, используете 3 или более СВОИХ фото.
4. В конце жмете "Submit Recipe" и Ваш рецепт поступает на модерацию.
5. После модерации оплачиваю, webmoney.
Условия рассмотрения заявки:
- В заявке обязательно укажите Ваш уровень английского, как часто его используете, где проживаете.
- Если есть, укажите:
- – ссылку на Ваш аккаунт на английском языке в любой соц. сети (кроме vk, ok)
- – ссылку на Ваш англоязычный сайт на кулинарную тему или канал в ютубе.
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