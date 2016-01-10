[b]Оплата: [/b]200р. за рецепт объемом 1000-3000 знаков на английском языке с уникальными фото. [b]Требования к исполнителю: [/b] – Отличное знание английского языка – Наличие качественной фотоаппаратуры – Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;) – Крайне желательно: – - Проживание в англоговорящей стране – ...