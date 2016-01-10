Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков на английском языке. Требования к исполнителю: - Отличное знание английского языка - Наличие качественной фотоаппаратуры - Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;) - Крайне желательно: - – Проживание в англоговорящей стране - ...
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- Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
[b]Оплата: [/b]200р. за рецепт объемом 1000-3000 знаков на английском языке с уникальными фото. [b]Требования к исполнителю: [/b] – Отличное знание английского языка – Наличие качественной фотоаппаратуры – Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;) – Крайне желательно: – - Проживание в англоговорящей стране – ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется подготовка порядка 100 статей к публикации на сайтах. Тематики: садоводство, медицина, здоровье, бизнес, финансы. [b][u]Задача: [/u][/b] - Вычитка, исправление ошибок, частичная редактура структуры статьи; [b][u]Требования к исполнителю: [/u][/b] Превосходная грамотность и знания русского языка! Отзывчивость, восприимчивость к критике, обучаемость, ...Редактирование и Корректура5 заявокЗакрыт8 лет назад