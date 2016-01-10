rinatab

Ринат Абрамов rinatab

 
36 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Нужно написать 10 рецептов на английском языке

    Оплата: $2./1000зн. включая авторские уникальные фото. Объем рецепта 1000-3000 знаков  на английском языке.   Требования к исполнителю:   - Отличное знание английского языка   - Наличие качественной фотоаппаратуры   - Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)   - Крайне желательно:   - – Проживание в англоговорящей стране   - ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно написать 10 рецептов на английском языке

    [b]Оплата: [/b]200р. за рецепт объемом 1000-3000 знаков  на английском языке с уникальными фото.  [b]Требования к исполнителю: [/b] – Отличное знание английского языка  – Наличие качественной фотоаппаратуры  – Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;)  – Крайне желательно:  – - Проживание в англоговорящей стране  – ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование статей

    Здравствуйте! Требуется подготовка порядка 100 статей к публикации на сайтах. Тематики: садоводство, медицина, здоровье, бизнес, финансы.  [b][u]Задача:  [/u][/b] - Вычитка, исправление ошибок, частичная редактура структуры статьи;  [b][u]Требования к исполнителю: [/u][/b] Превосходная грамотность и знания русского языка! Отзывчивость, восприимчивость к критике, обучаемость, ...

    Редактирование и Корректура5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад