Нужно написать 10 рецептов на английском языке

КопирайтингЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Оплата: 200р. за рецепт объемом 1000-3000 знаков  на английском языке с уникальными фото. 

Требования к исполнителю: 

– Отличное знание английского языка 

– Наличие качественной фотоаппаратуры 

– Умение и желание готовить что-нибудь вкусное;) 

– Крайне желательно: 

– - Проживание в англоговорящей стране 

– - Наличие аккаунта на английском языке в одной из популярных соц. сетей (кроме vk, ok) 

– - Если Вы имеете на англ. языке собственный сайт со своими рецептами или youtube канал, Вы будете одобрены с вероятностью 99,9% (нужно будет подтвердить) 

Требования к контенту и уникальности: на английском языке, без ошибок, уникальность >70%, без внешних ссылок, объем 1000-3000. 

Порядок работы: 

1. Регистрируетесь на сайте cbrecipe[точка]com, заполняете аккаунт, ставите аватарку. 

2. Выбираете тему, готовите блюдо по теме, делаете фото этапов и готового блюда, наслаждаетесь приготовленным с родными и близкими;)  

3. Жмете "Submit Recipe" заполняете необходимые данные в соответствующих полях, используете 3 или более СВОИХ фото. 

4. В конце жмете "Submit Recipe" и Ваш рецепт поступает на модерацию. 

5. После модерации оплачиваю, webmoney. 

Условия рассмотрения заявки:  

– В заявке обязательно укажите Ваш уровень английского, как часто его используете, где проживаете. 

– Если есть, укажите: 

– - ссылку на Ваш аккаунт на английском языке в любой соц. сети (кроме vk, ok) 

– - ссылку на Ваш англоязычный сайт на кулинарную тему или канал в ютубе.

7 лет назад
rinatab
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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