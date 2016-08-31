Информационному порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий.

Объем статей 3000–4000 символов. Статьи на тему "обучение форекс". В долгосрочной перспективе требуется 300 статей.

В заявках к проекту указывайте опыт работы по данной тематике, с примерами написанных Вами статей по форекс.

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