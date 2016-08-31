Копирайтер

КопирайтингЗакрыт11 заявок374 просмотра
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Информационному порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. 

Объем статей 3000–4000 символов. Статьи на тему "обучение форекс". В долгосрочной перспективе требуется 300 статей. 

В заявках к проекту указывайте опыт работы по данной тематике, с примерами написанных Вами статей по форекс. 

Спасибо!

7 лет назад
vetton
Егор 
30 летВеликобритания
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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