vetton

Егор vetton

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтер тематики Форекс

    Ищу копирайтера, который специализируется на тематике Форекс и Бинарные опционы.  Цену писать за 1 тыс знаков без пробелов. Обьем работы 20-30 статей в месяц(в среднем 5к знаков каждая).

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи тематики форекс

    Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в ФОРЕКС тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются.  Необходимо предоставить список работ, ...

    Написание статей
    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Инфографика для сайта тематики форекс.

    Создание инфорграфики для тематического портала форекс. Пример инфорграфики https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/26/03/b3/2603b3032fbc9a5fe1e69b1da4837493.jpg. Пожалйста указывайте цену за одну картинку, при условии заказа 150-300 картинок.  Условия работы такие: мы присылаем вам 10 статей еженедельно, к каждой нужно будет ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайтер

    Информационному порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий.  Объем ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти картинки для сайта.

    $15

    Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок. После того как вы ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

greyheart
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Найти картинки для сайта.
Отличный заказчик, задание понятное, оплата моментально!
Выполнено отлично
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