Ищу копирайтера, который специализируется на тематике Форекс и Бинарные опционы. Цену писать за 1 тыс знаков без пробелов. Обьем работы 20-30 статей в месяц(в среднем 5к знаков каждая).
- Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Требуются опытные копирайтеры/контент-менеджеры, сведущие в ФОРЕКС тематике. Не просто копирайтеры которые написали несколько статей по этой тематике, а люди которые в этом разбираются. Необходимо предоставить список работ, ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт9 лет назад
Создание инфорграфики для тематического портала форекс. Пример инфорграфики https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/26/03/b3/2603b3032fbc9a5fe1e69b1da4837493.jpg. Пожалйста указывайте цену за одну картинку, при условии заказа 150-300 картинок. Условия работы такие: мы присылаем вам 10 статей еженедельно, к каждой нужно будет ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт9 лет назад
Информационному порталу требуется копирайтер, хорошо разбирающийся на рынке Forex для написания статей под ключевые слова. Желательно, чтобы Вы имели опыт торговли на форекс и торговали в настоящий момент, чтобы быть в курсе событий. Объем ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен качественный копирайтинг для нового Forex сайта с размещением материала на сайте движка Wordpress. Статьи на тему обучение форекс.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Найти, нарезать и загрузить картинки "обложки книг" на сайт http://gdzator.ru/gdz/, по аналогии как уже сделано с 11 классом. Размер картинок должен быть 100*140. Всего примерно 65 картинок. После того как вы ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад