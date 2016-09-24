Инфографика для сайта тематики форекс.

Нужно нарисовать забавных котиков/котика, которые будут представлять кулинарный сайт (кот-кулинар). Котики в разных стилях, мб и один и тот же котик, но в разных костюмах/образах. Пухлый котик - для раздела десертов Подтянутый - для правильного питания Брутальный - для блюд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание инфорграфики для тематического портала форекс. Пример инфорграфики https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/26/03/b3/2603b3032fbc9a5fe1e69b1da4837493.jpg. Пожалйста указывайте цену за одну картинку, при условии заказа 150-300 картинок.
Условия работы такие: мы присылаем вам 10 статей еженедельно, к каждой нужно будет сдлеать элюстрацию(инфографик) по теме.
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