Нужно нарисовать 7 картинок для сайта http://www.datazoom.net/ 1 большая для шапки сайта и 6 маленьких для списка внизу. Скорее всего нужно что то не загруженное мелочами, векторное Если есть примеры похожего что сможете нарисовать, будет неплохо глянуть.
Оформление презы. Из вытащенных смыслов информация для клиентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Из вытащенных смыслов о компании (бизнес - тендерное сопровождение) нужно дополнить рисунками в тему, в одном стиле, предложить единый дизайн страниц. Выделить важные мысли, как в журналах. Айдентики у компании нет.
Срок исполнения - 2 дня (до 27.09.2016)
Попробую описать подробнее: нужна презентация моей компании. Сайт существующий tz44fz.ru Буду делать новый сайт, решил начать с презентации. На старом сайте описаны 2 кейса: №1 и №3. Я решил расширить спектр услуг. И описал все, что могу оказывать клиентам. Назначение у данной презентации двойное. 1. Я выложу ее на сайт в формате А4 с гиперссылками на группы в VK, facebook, youtube. 2. Я распечатаю ее, но уже в формате А5 для общения с клиентами и в этом варианте можно часть текста убрать. В обоих случаях текст лучше подсократить - оставить смыслы, которые быстро попадают в голову через картинку и небольшие пояснения.
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