Оформление презы. Из вытащенных смыслов информация для клиентов

Из вытащенных смыслов о компании (бизнес - тендерное сопровождение) нужно дополнить рисунками в тему, в одном стиле, предложить единый дизайн страниц. Выделить важные мысли, как в журналах. Айдентики у компании нет.

Срок исполнения - 2 дня (до 27.09.2016)

Попробую описать подробнее: нужна презентация моей компании. Сайт существующий tz44fz.ru Буду делать новый сайт, решил начать с презентации. На старом сайте описаны 2 кейса: №1 и №3. Я решил расширить спектр услуг. И описал все, что могу оказывать клиентам. Назначение у данной презентации двойное. 1. Я выложу ее на сайт в формате А4 с гиперссылками на группы в VK, facebook, youtube. 2. Я распечатаю ее, но уже в формате А5 для общения с клиентами и в этом варианте можно часть текста убрать. В обоих случаях текст лучше подсократить - оставить смыслы, которые быстро попадают в голову через картинку и небольшие пояснения.